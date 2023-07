Mit Blick auf die Finanzen steht der ATB Heuchelheim laut Ressortleiter Wirtschaft Reiner Memmer vor einer Zäsur. Noch stimmen die Zahlen aufgrund der eingegangenen Coronahilfen. Doch ab sofort fehlen die Einnahmen der Strunzer, der Fasnachtsabteilung des ATB, die alle Aktivitäten eingestellt haben. Die zweite Sorge: fehlende beziehungsweise wegfallende Hallenkapazitäten.

„Durch den Wegfall der Einnahmen, die die Strunzer bei ihren Prunksitzungen bislang erwirtschaftet haben, fehlt uns Geld für Investitionen“, sagte Vorsitzender Ludwig Koch-Staats bei der Jahreshauptversammlung. Momentan sei alles bezahlt. Somit habe der Verein Luft. „Aber wie lange noch?“, fragte Koch-Staats. Deshalb müsse überlegt werden, wie fehlendes Geld erwirtschaftet werden könne. Anlaufen soll bereits in Kürze die Vermietung des Vereinsheims ausschließlich an ATB Mitglieder für private Feiern.

Sorgen bereiten der HSG Eckbachtal, deren Trägervereine neben dem ATB der TSV Freinsheim und dem TuS Laumersheim sind, die Hallenkapazitäten. Die Zukunft der Heimspielstätte, die Schulsporthalle in Dirmstein, ist aufgrund baulicher Mängel in der Schwebe, steht aber in der kommenden Saison wohl noch zur Verfügung. Befürchtet wird ein Abriss und der Aufbau einer kleineren Halle. Doch die Dirmsteiner Halle ist aktuell laut HSG-Leiter Frank Reber die einzige handballtaugliche in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Die Eckbachhalle in Großniedesheim, Ausweichspielort der HSG, steht vor der Sanierung. Nicht nur deshalb war Reber verärgert. Aufgrund der Harzpflicht bei Spielen in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland, in der die erste Herrenmannschaft der HSG spielt, muss sich die HSG eine Reinigungsmaschine für die Halle anschaffen, wohl ohne Unterstützung der öffentlichen Hand. „Wir bieten fast 300 Jugendlichen ein Zuhause. Ich führe viele Diskussionen mit Verantwortlichen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde. Wir bekommen aber nur Knüppel in die Beine geworfen“, schimpfte Reber.

Viele der ATB-Abteilungen sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Der Rest der Fasnachtsabteilung, die Elwetritsche, ebenso wie die Volleyballer. Die Elwetritsche treten in der kommenden Kampagne erstmals bei den Mörscher Wasserhinkle auf. Einen Übungsleiter oder eine Übungsleiterin sucht die Frauensportgruppe. Die Badmintonspieler leiden ebenfalls etwas unter mangelnder Hallenkapazität. Leichtathletik für Jugendliche, Eltern-Kind-Gruppe, Wanderer, Männerfitness, Sportabzeichenabnahme ergänzen das sportliche Programm des Vereins.

Am Sonntag, 16. Juli, richtet der ATB Heuchelheim auf seinem Vereinsgelände ein Jugend- und Aktivensportfest aus, am 24. September die deutschen Meisterschaften im Steinweitwurf und Schleuderball.

Die Satzung wird dahingehend erweitert, dass Abteilungen im Bedarfsfall Sonderbeiträge erheben kann.