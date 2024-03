Die Ortsgruppe Schifferstadt von Amnesty International steht am 6. April, 10 bis 12 Uhr, im Weltladen Schifferstadt für Fragen und Gespräche bereit. Das Amnesty-Team bringt laut Veranstalter zwei Briefe gegen das Vergessen mit. Zum einen ein Brief für Dorgelesse Nguessan aus Kamerun, die während einer nicht genehmigten Demonstration verhaftet und von einem Militärgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Zum anderen einen Brief für Leung Kwok-Hung aus Hongkong. Er ist ehemaliger Abgeordneter und politischer Aktivist. Da sich Leung an nicht genehmigten Vorwahlen beteiligte, wurde er verhaftet. Ihm wird „Verschwörung zum Umsturz“ vorgeworfen. Es droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.