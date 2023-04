Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zeit, in der er seinen Job als Bürgermeister vermisst habe, sei vorbei, sagt Klaus Schütz, der von 2007 bis 2014 der Verbandsgemeinde Heßheim vorstand. Heute komme die Familie an erster Stelle. Am Dienstag, 4. Oktober, feiert er seinen 65. Geburtstag.

Vor wenigen Wochen ist er zum dritten Mal Großvater geworden. Sohn und Schwiegertochter mit Baby verabschieden sich gerade, als die RHEINPFALZ in der Beindersheimer Ulmenstraße eintrifft.