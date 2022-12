Erneut schlugen Betrüger über den Messenger-Dienst WhatsApp erfolgreich zu. Diesmal ist eine 63-Jährige aus Altrip Opfer geworden. Wie die Polizei mitteilt, ist sie am vergangenen Mittwoch von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab, per WhatsApp angeschrieben und gebeten worden, 1643,44 Euro für einen Laptop zu überweisen. Die vermeintliche Tochter gab an, das Geld nicht selbst überweisen zu können, da sie sich derzeit im Ausland befinde. Nachdem die Geschädigte den Betrag auf ein litauisches Konto überwiesen hatte, wollte die angebliche Tochter weitere 1900 Euro. Da wurde die 63-Jährige misstrauisch und rief ihre richtige Tochter an, die wusste aber nichts von einer Rechnung. Die Polizei rät in solchen Fällen: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon oder über Messenger-Dienste als Verwandte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Bei Geldforderungen sollten Sie sich vorab mit Familienangehörigen oder Ihnen nahestehenden Personen besprechen.