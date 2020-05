Unbekannte haben von Montag auf Dienstag die Beifahrertür von einem schwarzen BMW in Bobenheim-Roxheim verkratzt und einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro verursacht. Das teilte die Polizei Frankenthal am Mittwoch mit. Der Wagen stand demnach in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Hausnummer 28. Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 21.30 Uhr, hätten die Täter die Tür zerkratzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Fall, die unter folgenden Telefonnummern entgegengenommen werden: Polizei Frankenthal: 06233 3130, Polizei Maxdorf, 06237 934100. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.