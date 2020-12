In der Seniorenresidenz in Dudenhofen sind derzeit 18 Bewohner und Pfleger mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt am Mittwoch auf Anfrage mit. Nachdem das Virus Ende November bei einer Mitarbeiterin nachgewiesen worden war, seien alle Mitarbeiter und Bewohner getestet worden. Die Heimaufsicht hat zwischenzeitlich ein Besuchsverbot für die Einrichtung verhängt. Der Betreiber – die Incura GmbH – will sich zu der Situation nicht äußern.

Nach Angaben von Landrat Clemens Körner (CDU) sind Altenheime momentan das größte Problem. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind ihm zufolge noch Einrichtungen in Böhl-Iggelheim und Mutterstadt betroffen. Corona-Ausbrüche in solchen Gemeinschaftseinrichtungen, in denen „am Mensch gearbeitet werde“, seien schwierig zu verhindern, so Körner.