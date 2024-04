Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich war alles angerichtet für ein Endspiel zum Saisonausklang der Handball-Frauen-Bezirksliga: die verlustpunktfreien Frauen der Turnerschaft Rodalben beim mit zwei Minuspunkten belasteten Verfolger TV Wörth II. Daraus wird nichts, denn die Südpfälzerinnen unterlagen vergangene Woche beim Tabellendritten TuS Heiligenstein mit 21:23 und machten die TSR vorzeitig zum Meister.

Das Spiel am Samstag (Anwurf: 16 Uhr) hat also kaum sportlichen Wert für die jungen TSR-Frauen, an deren Erfolg Zwillinge aus dem Saarland