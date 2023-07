Was die Publikumsresonanz betrifft, legte die Kulturinitiative Paulus (Kupa) am vergangenen Wochenende bei der zweiten Auflage des Kupa-Festivals in Pirmasens gewaltig zu.

Am Freitag wurde das zweite große Festival der Kulturinitiative Paulus von Oberbürgermeister Markus Zwick mit einer launigen Ansprache eröffnet – und als schließlich Die Toten Ärzte die Bühne enterten, eine Tribute-Band aus Hamburg, die sowohl Die Toten Hosen als auch Die Ärzte zu Ehren kommen lässt, hatten sich rund 300 Livemusik-Freunde auf dem parkähnlichen Gelände vor der Pauluskirche versammelt. Die Truppe sorgte zum Auftakt mit ihrem insgesamt 2342. Konzert für eine tolle Stimmung im weiten Rund. Beim legendären Hosen-Song „Zehn kleine Jägermeister“ initiierte die Band sogar eine Polonaise, der sich um die 100 Fans anschlossen und begeistert mitsangen. Die Gruppe servierte den Deutschrock-Liebhabern ein Rundum-sorglos-Paket.

Ausverkaufter Samstag

Am Samstagabend, kurz vor dem Everglow-Konzert, sprach Bernd Levermann vom Organisationsteam im Gespräch mit der RHEINPFALZ von einem absolut erfolgreichen Kartenverkauf: „Heute sind wir mit 500 Besuchern komplett ausverkauft, die wenigen Karten, die noch an die Abendkasse gingen, sind nun auch weg!“

Entpuppte sich die Coldplay-Tribute-Band Everglow schon beim Burg Lemberg Open Air 2022 als absoluter Publikumsmagnet, so stellten der Ausnahmesänger Oliver Dums (Church in Colors), der Saitenhexer Philipp Graf (RockXn’), Darien Pfirrmann (beaU2ful) am Bass und Trommler Kai Rogowski (ebenfalls beaU2ful) am Samstagabend ihre Zugpferd-Qualitäten erneut unter Beweis. Die Jungs mussten auch liefern, zumal dies ihr einziges Konzert im laufenden Jahr bleiben wird.

Farbenprächtige Show

Das Quartett legte inklusive imposanten und farbenprächtigen Einspielungen auf der großen Videoleinwand eine Show mit 20 Songs hin, welche authentischer und qualitativ hochwertiger kaum hätte sein können. Locker, leicht und in spielfreudiger Manier kredenzten Dums und Kollegen zahlreiche Hits, etwa den frenetisch gefeierten Ohrwurm „Paradise“ und die Songs „Clocks“ und „Speed Of Sound“. Bei letzterem spielte der Frontmann Piano. Lange andauernder Beifall nach jedem Lied zeugte von einem exzellenten Auftritt.

Die Besucher waren durchweg in bester Feierlaune, standen auch unmittelbar vor der Bühne, um ja keine Pose oder Geste zu verpassen. Natürlich kam Everglow nicht um mehrere Zugaben herum, die ebenfalls abgefeiert wurden. Den Musikern gelang eine mitreißende Würdigung des Coldplay-Werks auf hohem Niveau.

Ein Trio zum Aufwärmen

Zuvor sorgte das Trio Wire & Wood – in persona: Patric Schwab, Markus Semmet (beide Gesang und Gitarre) und Rolf Schmidtke (Bass) – mit spielfreudig dargebotenen Covers für gute Stimmung. Oldies wie „Mrs. Robinson“ von Simon & Garfunkel und „Riders On The Storm“ von der Gruppe The Doors sowie etwas jüngere Titel, beispielsweise „Wonderwall“ von Oasis, kamen gut beim Publikum an. Den Sonntag gestaltete das Blasorchester Lemberg. Zusammen mit Blechdubbe, einem Ensemble des Orchesters, wurde ein Open-Air-Gottesdienst gefeiert.

Info

Mehr Informationen zur Kulturinitiative Paulus unter kupa-ps.de.