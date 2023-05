Wer mal in der Südwestpfalz sehen will, wie in der Zweiten Damen-Bundesliga Golf gespielt wird, hat dazu am Pfingstsonntag die einzige Gelegenheit in diesem Jahr.

Auf dem Hitscherhof erwarten die Damen des EG Westpfalz zu ihrem einzigen Heimspieltag in dieser Saison die Teams aus Frankfurt, Mainz, Kronberg und Marienburg. Beim Rundenauftakt vor zwei Wochen in Mainz überzeugte der EGW mit einem zweiten Platz in der Tageswertung hinter dem stark besetzten Erstliga-Absteiger Frankfurt.

Mit Katja Müller

Nun ist die in den USA studierende Pirmasenserin Katja Müller wieder daheim. Die ehemalige deutsche Jugendmeisterin verstärkt das Team beim Heimspiel ebenso wie AK-50-Landesmeisterin Christine Baeck aus Thaleischweiler-Fröschen. Auch Sophia Sarridis gehört zum Aufgebot. „Wir versuchen, mit unserer jungen, ehrgeizigen und kampfstarken Mannschaft tollen Golfsport zu bieten und den GC Frankfurt etwas zu ärgern“, sagt Pfersdorf.

Die Einzel beginnen bereits um 7.30 Uhr, die Vierer starten ab 13.30 Uhr.