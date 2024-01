Zwei schwere Unfälle ereigneten sich in Pirmasens am Montag binnen weniger Stunden.

Der erste Unfall passierte gegen 11.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Arnulfstraße. Eine 67-jährige Frau aus Pirmasens wollte laut Polizei mit ihrem Suzuki rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei einen 77-jährigen Fußgänger. Der Aufprall war so wuchtig, dass der Mann durch die Luft geschleudert wurde und zunächst bewusstlos war. Im weiteren Verlauf kollidierte der Suzuki mit einem gegenüber geparkten Opel Mokka. Durch den Aufprall wurde der Opel gut 1,5 Meter versetzt. Der 77-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden am Suzuki wird von der Polizei auf 3000, der Schaden am Opel Mokka auf 10.000 Euro geschätzt.

Der zweite Unfall ereignete sich den Angaben zufolge kurz nach 12 Uhr auf der Landstraße zwischen Pirmasens-Husterhöhe und Rodalben-Bärenhalde. Ein 59-jähriger Mann aus Pirmasens fuhr dort laut Polizei mit seinem Lkw in Richtung Rodalben. Ein 58-jähriger Skoda-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Anhänger des Lastwagens ins Schlingern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Skoda. Die Landstraße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Zwei Rettungswagen mit Notarzt waren vor Ort. Die Feuerwehr Rodalben war laut Polizeibericht mit drei Fahrzeugen im Einsatz und musste den schwerverletzten Skoda-Fahrer aus dem völlig zerstörten Pkw befreien. Der Fahrer des Lkw musste mit einem Schock ebenfalls in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.