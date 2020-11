Seit Montagabend stehen die Kandidaten für die Bundenthaler Bürgermeisterwahl fest. Wolfgang Morio war zum 1. Oktober aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Die Amtsgeschäfte führt derzeit der erste Beigeordnete Ludwig Fröhlich. Fröhlich hat allerdings schon zu Beginn seiner Vertretungszeit bekundet, dass er nicht als Kandidat zur Verfügung steht. Die beiden Bewerber für das Amt des Bürgermeisters sind Daniel Frey und Wolfgang Trapp. Am Montag um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist.

Frey ist 36 Jahre alt, Elektroniker bei der Bundeswehr in Bad Bergzabern und derzeit als Personalratsvorsitzender freigestellt. Dem Gemeinderat gehört er seit 2014 an. Besonders wichtig ist ihm die Beteiligung der Jugend, die Weiterentwicklung des Tourismus und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, berichtete er der RHEINPFALZ.

Wolfgang Trapp ist 59 Jahre alt und gelernter Verwaltungsangestellter. Seit 1994 arbeitet er als Bankkaufmann bei der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen. Er beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, erneuerbare Energien sowohl für die Bürger als auch für die Gemeinde besser nutzbar zu machen und ihren Anteil an der Stromversorgung auszubauen. In diesem Zusammenhang beschäftigt ihn auch die Frage, wie die Gemeinde mehr Geld einnehmen kann, ohne die Bürger mit höheren Abgaben zu belasten.

Die Ortsbürgermeisterwahl in Bundenthal soll am 10. Januar stattfinden.