Am Freitag um 13.45 Uhr wurde ein 20-Jähriger bei einem Unfall auf der L484 bei Obersimten leicht verletzt. Ein 21-Jähriger war mit seinem Transporter von Obersimten kommend auf die L484 eingebogen, um in Richtung Vinningen zu fahren. Dabei übersah er einen VW T-Cross, der auf der L484 in Richtung Pirmasens unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 20-jährige T-Cross-Fahrer leicht. Den Schaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit 20.000 Euro an.

