Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen bei der Zentralen Impfstelle, die das Städtische Krankenhaus Pirmasens am Dienstag in der Messehalle 6C öffnen wird, ist groß. Bis Freitagvormittag wurden 6000 Termine vergeben.

Auf Initiative der Stadt Pirmasens und des Landkreises Südwestpfalz übernimmt das Städtische Krankenhaus in der kommenden Woche die Trägerschaft der Zentralen Impfstelle, die bis Ende September noch als Landesimpfzentrum betrieben worden war. In der Messehalle 6C (Eingang West) werden ab dem 30. November Kapazitäten für täglich rund 400 Erst- Zweit- und Auffrischungsimpfungen vorgehalten. Die Einrichtung ist bis auf weiteres montags bis freitags geöffnet. Seit vergangenen Mittwoch können sich Bürger für einen Impftermin registrieren – wahlweise online oder telefonisch unter 06331 533206. Bis Freitagvormittag wurden bereits mehr als 6000 Buchungen getätigt, teilte die Stadt Pirmasens mit.

In der Zentralen Impfstelle werden ausschließlich Bewohner der Stadt Pirmasens und des Landkreises geimpft. Theoretisch könnten sich über das Terminvergabeportal, das die Stadt Pirmasens betreibt, auch Menschen, die außerhalb des Zuständigkeitsgebiets wohnen, anmelden. Weil das Portal auf ein bestehendes Programm zurückgreift, lasse „die Abfragemaske keinen Filter beim Wohnort und der Postleitzahl zu“, teilte Stadt-Pressesprecher Maximilian Zwick auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Sollte bei der Überprüfung der Angaben eine Adresse außerhalb der Stadt Pirmasens und des Landkreises auffallen, „behalten wir uns eine Zurückweisung des Termins vor“, so Zwick. „Wir appellieren in diesem Fall an die Ehrlichkeit der Menschen und werben um Verständnis, da die aktuellen Kapazitäten der Zentralen Impfstelle begrenzt sind“, ergänzte er.