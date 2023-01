Ein Schneetreiben, wie man es in der Südwestpfalz lange nicht gesehen hatte, setzte am Freitagnachmittag ein. Auf den Straßen lief das Wochenende glimpflich, auch wenn es immer wieder schepperte. Doch die Notfallambulanzen füllten sich mit Spaziergängern.

Viele Pirmasenser und Südwestpfälzer genossen das Wetter, das sich endlich so zeigte, wie der Winter sein sollte: kalt, trocken, mit viel Schnee. Besonders die Kinder freute es, und viele Familien waren zum Beispiel im Strecktalpark unterwegs, bauten Schneemänner und erfreuten sich am Schnee, der den Boden dicht bedeckte. Auf dem Feld am Ende der Straße „Am Nussbaum“ waren am Wochenende die Rodler zu finden. In schnellem Tempo fuhren die Schlitten bergab, Kinder und Eltern hatten ihren Spaß.

Stau auf der B10

Auf den Straßen führte das Winterwetter am Wochenende zu einigen Verkehrsunfällen, doch dabei gab es kaum Verletzte. Das Krankenhaus in Rodalben sprach am Sonntag von nur einer Person, die nach einem Verkehrsunfall in der Notfallambulanz behandelt wurde. Doch einige Spaziergänger landeten in der Klinik, nachdem sie auf eisigem Untergrund ausgerutscht waren. Das bestätigt das Städtische Krankenhaus in Pirmasens: „Viele Stürze, viele gebrochene Knochen“ habe das Winterwetter am Wochenende verursacht. Doch alle Patienten durften nach der Behandlung wieder nach Hause.

Das Polizeipräsidium Westpfalz meldet neun Unfälle, die sich in der Nacht auf Samstag im Gebiet der Pirmasenser Polizeidirektion ereigneten. Ein Mensch wurde verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschäden. Im Bereich der Kaiserslauterer Polizeidirektion wurden im selben Zeitraum 57 Unfälle registriert. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 360.000 Euro. Auf der B10 kam es an der Steigung vor Pirmasens zu einem Stau, weil sich mehrere Lastwagen festgefahren hatten und zeitweise beide Spuren blockierten. Auf der K63 bei Winterbach stürzte am Samstag ein Baum auf die Fahrbahn, zu einem Unfall kam es dabei aber nicht, berichtet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben. Am Sonntag war die Lage auf den Straßen ruhig, hieß es von der Pirmasenser Polizei am Nachmittag.