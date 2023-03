Im April sollen die Bauarbeiten in der Gersbacher Straße in Winzeln weitergehen. Die Ortsdurchfahrt Winzeln wird dann komplett gesperrt und über eine Notstraße an der Stockwaldhütte vorbei umgeleitet. Die wurde pünktlich fertig und erfreut derzeit Radfahrer.

... und gabelt sich dort. Der dunkelasphaltierte Strang geht weiter zur Stockwaldhütte und zur Tilsiter Straße, der Weg am unteren Bildrand führt zur Straße Am Breitenweg. Die Umleitung ist nötig, weil die Gersbacher Straße voll gesperrt wird. Foto: Seebald

Es gab einige Diskussionen und Kopfzerbrechen für das Tiefbauamt wegen der Vollsperrung der Gersbacher Straße, die für einen Bauabschnitt unumgänglich ist. Eine weiträumige Umleitung wollte die Stadtverwaltung den Gersbachern und Windsbergern nicht zumuten. So kam die Idee für einen provisorischen Ausbau von Feldwegen zwischen Winzeln und Gersbach ins Gespräch. Die führt über die Elsässer Straße im Gersbacher Industriegebiet zur Stockwaldhütte bei Winzeln und gabelt sich dort. Ein Strang geht weiter zur Tilsiter Straße und einer zur Straße Am Breitenweg. Gebaut wurde die neue Straße ab dem 16. Januar und nach sechs Wochen vollendet.

Das Provisorium ist jedoch nicht für Gegenverkehr ausgelegt. Deshalb wird der Abschnitt von der Elsässer Straße bis zur Stockwaldhütte mit einer Ampel geregelt. Wer nach Gersbach will, muss über die Tilsiter Straße zur Stockwaldhütte fahren und dort vor der Ampel warten, bis Grün kommt. Dann geht es weiter nach Gersbach. Wer nach Winzeln will, muss bereits in der Eichelsbacher Straße vor der Ampel warten, kann dann über die Elsässer Straße auf den Feldweg und biegt vor der Stockwaldhütte ab in Richtung Am Breitenweg. Entsprechende Beschwerden von Anwohnern dieser Straße gab es bereits im Vorfeld. Hier werden gefährliche Situationen in dem verkehrsberuhigten Bereich befürchtet.

Notstraße bleibt Radfahrern auch nach der Umleitung erhalten

Wie viel die provisorische Straße gekostet hat, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen. Laut Talea Meenken von der Pressestelle kostet der Ausbau der Gersbacher Straße insgesamt 3,1 Millionen Euro. Der Anteil für den Ausbau des Feldwegs lasse sich nicht aus den Gesamtkosten herausrechnen.

Aktuell ist das Provisorium nur für die Landwirtschaft, Anlieger, Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Letztere nutzen den neuen Radweg auch fleißig. In der kommenden Woche will das Tiefbauamt Probeläufe für die neue Umleitungsstrecke starten. Wann die Bauarbeiten genau starten, ist noch nicht bekannt. Nach den Bauarbeiten bleibt das Provisorium als neue Radverkehrsachse zwischen Gersbach und Winzeln erhalten.