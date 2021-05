Katja Faroß-Göller, die Frau an Reicherts Seite

Eine Überraschung war es schon, dass sich die Pirmasenser Christdemokratin Katja Faroß-Göller als Ersatzbewerberin von Christof Reichert in den Landtagswahlkampf einbringt. Andererseits war zu erwarten: Der Kandidat an der Seite des Hauensteiners Reichert sollte ein Pirmasenser sein. Und umso besser, dass es eine Frau ist. Also bot sich die Nominierung von Faroß-Göller quasi an. Die 57-jährige Religionslehrerin, verheiratet, zwei erwachsene Töchter, mischt seit Jahrzehnten in der Kommunal- und Parteipolitik mit. Wenn sie sich zur Stadtpolitik zu Wort meldet, sind es in der Regel kluge Beiträge.

Warum nicht Parteivorsitzende?

Mit ihrer Nominierung rückt Faroß-Göller automatisch auch in den Fokus einer anderen Personalentscheidung: Die Pirmasenser CDU sucht einen Parteivorsitzenden, Amtsinhaber Bernhard Matheis kandidiert nicht mehr. Kandidat Nummer eins ist zwar OB Markus Zwick. Der hat aber schon angedeutet, dass er das Amt zwar übernehmen würde, wenn es die Partei unbedingt will. Aber dass er sich auch jemand anders als Parteivorsitzenden vorstellen könnte. Warum nicht eine Frau? Warum nicht Katja Faroß-Göller?

Konkurrenz für Anita Schäfer?

Nächste Personalie, wieder CDU. Noch ist nicht entschieden, wer bei der nächsten Bundestagswahl für die Union in der Südwestpfalz antritt. Wieder Anita Schäfer oder vielleicht Florian Bilic? Favoritin war Schäfer – bis Spekulationen über Neuzuschnitte der Wahlkreise bekannt wurden. Um den Bundestag auf ein vernünftiges Maß zu schrumpfen, soll die Anzahl der Wahlkreise reduziert werden. Für unsere Region könnte das heißen: Der Wahlkreis Kaiserslautern (mit der Stadt Kaiserslautern, dem Donnersbergkreis, dem Landkreis Kusel und den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Weilerbach) wird aufgelöst und Teile werden dem bisherigen Wahlkreis Pirmasens-Zweibrücken zugeschlagen. Dann könnte Schäfer oder Bilic aus Kaiserslautern neue Konkurrenz erwachsen um das Direktkandidat.

AfD will Flagge zeigen

Im Landtagswahlkreis Pirmasens stehen derweil zwei Direktkandidaten fest: Alexander Fuhr für die SPD und Christof Reichert für die CDU. Allem Augenschein nach wird auch die AfD einen Bewerber ins Rennen schicken: Es sei wichtig, „dass die AfD in Person Flagge zeigt“, heißt es aus der Parteizentrale in der Kaiserstraße. Und man rechnet sich durchaus Chancen aus: Angesichts der vergangenen Wahlergebnisse bestehe zumindest eine Chance, „dass wir bei uns einen Direktkandidaten in den Landtag entsenden“, heißt es. Nach Lage der Dinge dürfte der Kandidat Ferdinand Weber heißen. Der bereitet sich schon länger auf eine politische Karriere vor, ist Kreisvorsitzender, Fraktionssprecher im Stadtrat und leitet das Pirmasenser Büro des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier.

Und wer trägt Verantwortung?

Strafrechtlich ist die Untreue im Kulturamt erledigt, die Mitarbeiterin wurde zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Schade ist, dass es keine öffentliche Verhandlung gibt, im Gerichtssaal hätte sich womöglich erschlossen, wieso die Frau derart freie Hand hatte und wieso es ihr so leicht gemacht wurde, Geld aus der Stadtkasse abzuzweigen. Die Frage, wer an der Spitze der Stadtverwaltung verantwortlich war, könnte zwar auch die Opposition im Stadtrat stellen. Aber die hält ihren Sommerschlaf.