[AKTUALISIERT 13 Uhr]. Eine weithin sichtbare Rauchsäule sorgt in der Südwestpfalz seit dem Morgen für Aufsehen. Der Grund: In Pirmasens ist gegen 8.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, auf einem Grundstück, das circa 250 Meter hinter dem Sportplatz von Grün-Weiß-Pirmasens liegt. Auf dem Areal lagerte laut Polizei sehr viel Altholz und Unrat. Außerdem befanden sich ungefähr 30 Tiere, Ziegen, Hasen, Gänse, Hühner und fünf Hunde auf dem umzäunten Grundstück, die sich in den hinteren Bereich des umzäunten Grundstückes zurückziehen konnten. In einer früheren Meldung war von 50 Tieren die Rede. Während es zunächst hieß, dass alle das Feuer unbeschadet überstanden haben, informierte die Polizei in einer weiteren Mitteilung, dass zwei Stallhasen ums Leben gekommen seien. Der Pächter blieb unverletzt. Der große Rauchkegel zog aufgrund des geringen Windes fast senkrecht ab. Ein Übergreifen auf Nachbargrundstücke konnte weitestgehend verhindert werden. Lediglich ein kleines Stück Wiese wurde in Mitleidenschaft gezogen. Über die Schadenshöhe und die Brandursache kanndie Polizei laut einer Mitteilung noch keine Aussage treffen. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen.