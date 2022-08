Das Duo Texttaxi – Kerstin Bachtler und Bodo Redner – kommt am 10. September, 19 Uhr, mit „Traube. Liebe, Hoffnung“ in den Carolinensaal. Dabei wird nicht nur gelesen.

Passend zur Pfalz geht es um den Wein. Bachtler und Redner haben schöne und lustige Weingedichte ausgesucht. Die lesen sie vor „immer mit feinem Aroma, ausgewogenem Säuregehalt und harmonischer Restsüße“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Publikum darf sich an der Lyrik berauschen und dabei feine Weine genießen, denn zu den Gedichten werden drei Weine und ein Sekt verkostet.

Kerstin Bachtler, geboren in Neustadt, arbeitet seit 18 Jahren arbeitet als Redakteurin im Studio des Südwestrundfunks (SWR) in Kaiserslautern fürs Radio (SWR1, SWR2, SWR4) und moderiert im SWR-Fernsehen. Sie hat Literaturwissenschaft studiert. Ihre Leidenschaft gilt neben Gedichten insbesondere der abwechslungsreichen Landschaft, dem Pfälzer Wein und den Menschen in der Pfalz. Seit 1988 ist sie als Schauspielerin aktiv. Zuletzt war sie in Pirmasens in den Produktionen „Texttaxi goes Dada“, „Pfälzer Helden“, „Himmelabwärts“, „Von herrlichen Damen und dämlichen Herren“ sowie mit dem Solostück „It’s Teatime: Die Andere“ auf der Bühne zu erleben. Als Moderatorin begleitete sie die Zuschauer durch den Dada-Poetry-Slam und das Industriekultur“-Spektakel.

Bodo Redner, geboren in Wesel , kam als Sozialpädagoge und Mediendesigners ins Jugenddorf nach Neustadt. Heute lebt er in Kirrweiler und ist Vorstand des Theater Minko (Neustadt) und als Regisseur mehrerer Schauspiel-Ensembles tätig. Zusammen mit Bachtler hat er vor fünf Jahren das Texttaxi gegründet, es ist als lyrisch-literarisches Bühnen-Duo mit kabarettistischem Augenzwinkern unterwegs.

Info

Karten für 18 Euro (ohne Weinverkostung: zehn Euro) gib es bei der Stadtbücherei Pirmasens. Reservierungen sind möglich unter Telefon 06331842359 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de.