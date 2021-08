Im Vorstand der Wasgau Produktions & Handels AG gibt es erneut einen Wechsel: Finanzvorstand Frank Grüber scheidet aus, sein Nachfolger wird Thomas Bings.

Frank Grüber gehört der Wasgau seit 1998 an, seit Januar 2020 als Finanzvorstand. Wie das Unternehmen mitteilt, scheidet er Ende 2021 aus persönlichen Gründen aus. Ihm folgt zum 1. Oktober Thomas Bings. Der 39-Jährige war zuvor Geschäftsführer der Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG und Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG. Glockenbrot gehört seit 1986 zur Rewe-Gruppe. Die Rewe Markt GmbH hält 51 Prozent an der Wasgau Food Beteiligungsgesellschaft mbH.

Erst zum 30. März 2020 hatte Vorstandsmitglied Eugen Heim sein Amt niedergelegt und war nach 20-jähriger Tätigkeit aus dem Konzern ausgeschieden. Ihm folgte ab 1. Januar 2020 Elisabeth Promberger. Sprecher des dreiköpfigen Gremiums ist Ambroise Forssman-Trevedy, seit 2019 in diesem Amt.

Die Managementebene darunter wurde zugleich um Geschäftsführer, Prokurist und Geschäftsleiter erweitert. Dort ergänzen nun Marco Ballweber (Geschäftsführer Wasgau Frischwaren GmbH), Milan Bucalo (Geschäftsführer Wasgau Einzelhandels GmbH) sowie Timo Müller (Prokurist und Geschäftsleiter Wasgau Produktions & Handels AG) das bestehende Management um Michael Gieser (Wasgau Frischwaren GmbH), Sascha Kieninger (Wasgau Bäckerei und Konditorei GmbH), Peter Scharf (Wasgau C+C Großhandel GmbH) und Uwe Thudium (Wasgau Metzgerei GmbH).