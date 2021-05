Es hätte so einfach sein können. In Pirmasens gibt es einen frisch sanierten Platz, der nach einem jüdischen Emigranten benannt werden sollte. In der Stadt wird darüber seit 20 Jahren gesprochen. Als der Antrag am Montag im Stadtrat aufgerufen wurde, wäre es aber beinahe zum Eklat gekommen. Ein Possenspiel in mehreren Akten.

Vorspiel

1940 flüchtet Walter Slodki, dessen Vater der letzte Kantor der jüdischen Gemeinde in Pirmasens war, in die USA. Später wird er dort ein erfolgreicher Geschäftsmann, nicht zuletzt, weil er in den Staaten gebrauchte Schuhmaschinen aus seiner alten Heimat vertreibt. Pirmasens verliert er nie aus den Augen. Großzügig spendet er Geld, etwa für die besten Abiturienten seiner ehemaligen Schule oder 2000 Mark für die Begrünung des Winzler-Tor-Platzes. Die Stadt dankt es ihrem ehemaligen Mitbürger zu Lebzeiten mit der Landgrafenmedaille und der Stadtehrenplakette.

Erster Akt

Als Slodki 2013 in New York stirbt, machen sich die Pirmasenser Gedanken, wie sie ihn ehren können. Die Idee kommt auf, einen Platz nach ihm zu benennen. Am besten den Winzler-Tor-Platz, für den er einst gespendet hatte. Allerdings liegt der Platz mittlerweile in einem Problembezirk und ist zum Säufertreff verkommen.

Zweiter Akt

Die Stadt hat die geniale Idee, den Platz aufzuwerten. Nach langer Planung wird er – obwohl er an einer starkbefahrenen Straße liegt – ab 2020 zum Spielplatz umgebaut. Das sieht nicht nur schmuck aus, sondern bietet die Gelegenheit, ein Flaschen- und Alkoholverbot für das Areal auszusprechen. Bisweilen können die Pirmasenser ganz schön clever sein.

Dritter Akt

Zwar herrscht nach wie vor unausgesprochene Einigkeit in der Politik, den Platz nach Slodki zu benennen, aber es passiert nicht. Der Linken-Politiker Frank Eschrich, der sich für die Aufarbeitung der Schicksale Pirmasenser Juden engagiert, wittert eine Chance. Er beantragt, den Platz noch vor der Sommerpause nach Slodki zu benennen.

Vierter Akt

Unglücklicherweise (oder doch eher bewusst provozierend?) begründet er den Antrag mit einem Verweis auf eine jüngst erfolgte Umbenennung einer Pirmasenser Schule nach Käthe Dassler. Die stammte aus Pirmasens und war mit Adidas-Gründer Adolf Dassler verheiratet. Eschrich nennt es beschämend, dass eine Schule nach einer Familie benannt wird, die „eng mit dem Nationalsozialismus verbunden war“.

Fünfter Akt

Am Montag eskaliert die Debatte im Stadtrat. Die CDU-Sprecherin Stephanie Eyrisch und Eschrich gehen sich verbal hart an. Eyrisch und andere finden die Begründung Eschrichs nicht tragbar. Sie unterstellen Eschrich eine bewusste Provokation und schimpfen über die Verknüpfung des Schulnamens mit der Ehrung von Walter Slodki. Der Antrag droht zu scheitern. Der Linke Eschrich droht dem Stadtrat, noch abends die in den USA lebende Tochter Slodkis über die aus seiner Sicht beschämende Debatte und Geschichtsvergessenheit in Pirmasens zu informieren. Das wiederum wollen die Kommunalpolitiker nicht auf sich sitzen lassen. Knapp eine Stunde geht es hin und her. Hitzig. Emotional. Und irgendwie auch der Sache nicht angemessen.

Sechster Akt

Ex-OB Bernhard Matheis (CDU), der immer noch dem Stadtrat angehört, erreicht mit der Autorität des Elder Statesman einen kurzen Waffenstillstand in dem hitzigen Wortgefecht. Er fordert eine „Denkpause“ und schlägt vor, die Debatte um eine würdige Ehrung von Walter Slodki auf die kommende Sitzung des Stadtrats zu vertagen. Der amtierende Stadtchef Markus Zwick (CDU) nutzt die Gunst der Stunde und redet mit Engelszungen auf Eschrich ein, damit es bloß nicht zur Abstimmung über den Antrag mit der höchst umstrittenen Begründung kommt. Die Diskussion wird vertagt.