Denis Christoffel, Juniorchef der Blumen- und Friedhofsgärtnerei Christoffel in Pirmasens:

„Ein Laubbaum hat Blätter, ein Tannenbaum hat Nadeln. Aber eigentlich sind Nadeln einer Tanne oder Fichte auch deren Blätter – nur eben schmaler und runder, umgeben von einer Wachsschicht, die sie davor schützt, auszutrocknen. Der Baum atmet über seine Blätter und betreibt dadurch seinen Stoffwechselprozess, die Photosynthese. In den Nadeln sitzen auch, wie in den bekannten Blättern, die Spaltöffnungen, durch die Wasser und Sauerstoff abgegeben werden und Kohlendioxid aufgenommen wird. Nadeln funktionieren also wie Blätter – sehen nur anders aus. Folglich ist der Liedtext der alten Volksweise „O Tannenbaum„ auch fachlich korrekt. Außerdem finde ich, dass im Text selbst das Wort Blätter besser klingt als Nadeln“.