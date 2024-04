Am 1. Mai gehen die Menschen traditionell gerne wandern und kombinieren das mit einer Einkehr. Diesen traditionellen Wandertermin nutzt die Gemeinde Geiselberg, um einen neuen Wanderweg offiziell zu eröffnen.

GEISELBERG. Drei Wanderwege hat die Ortsgemeinde Geiselberg ausgesucht, die künftig im Rahmen eines Besucherlenkungskonzeptes der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben beschildert und gepflegt werden sollen: Den 4,1 Kilometer langen Walderlebnisweg, den 8,8 Kilometer langen Walderlebnisweg und den 19,4 Kilometer langen Weg „Rund um Geiselberg“.

Letzterer wird am Mittwoch sozusagen zum ersten Mal unter die Füße genommen und aus diesem Anlass ausnahmsweise um etwa einen Kilometer verkürzt. Normalerweise befindet sich der Einstieg für den Wanderweg am Grillplatz. Am Mittwoch wird ausnahmsweise am Bürgerhaus Breitenstein losgelaufen. Dort findet nicht nur die offizielle Begrüßung der Wanderfreunde (9.30 Uhr) statt, sondern auch der Frühschoppen und das traditionelle Erbsensuppenessen, zu dem traditionell der katholische Kirchenchor einlädt.

Verschiedene Strecken im Angebot

Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeisterin Marika Vatter werden die Wanderer auf den neuen Weg geschickt. Um allen Wanderfreunden gerecht zu werden, gibt es verschiedene Streckenangebote – auch kinderwagentauglich – die gelaufen werden können. Bei einem Rundweg lassen sich verkürzte Strecken gut bewerkstelligen, die Wanderungen werden entsprechend geführt.

Für geübte Wanderer, die Geiselberg und seine Umgebung näher kennenlernen oder mal wieder entdecken wollen, wird die 18-Kilometer-Strecke angeboten. Die führt vorbei am Naturdenkmal „Dicke Buche“ und dem alten Badeweiher über die Hirschalbklamm, wo der Grauhansenfelsen nicht weit ist und über den Buchborn, vorbei an der Dicken Eiche. Über den Obersteinbrunnen geht es zurück ins Bürgerhaus.