Einen Spielplatz verloren haben die Fehrbacher, aber an Spielplatzqualität deutlich gewonnen: Am Donnerstag weihten die Kinder der Kita „Rappelkiste“ und Vertreter der Stadt den neu angelegten, naturnahen Spielplatz in der St. Josef-Straße offiziell ein.

„Das war alles super geplant und ausgeführt“, dankte Ortsvorsteher Christian Mühlbauer den zuständigen städtischen Stellen. Hier sei nicht nur ein Spielplatz entstanden, sondern eine Oase mitten im Ort, an der es sich beispielsweise super picknicken lasse. Birgit Deutschmann vom Garten- und Friedhofsamt hatte das Projekt geleitet, das in die Umgestaltung des vorhandenen, 800 Quadratmeter großen Areals Ideen und Anregungen aus der Spielleitplanung einfließen ließ. Grundschüler, Kita-Kinder sowie weitere Mädchen und Jungen des Ortsbezirkes hatten so maßgeblichen Einfluss auf die Konzeption gehabt.

Der bestehende Spielbereich wurde um neue Geräte ergänzt und zusätzliche Ruhezonen für alle Generationen geschaffen. Nun finden sich hier unter anderem ein Baumhaus, ein Lindwurm und zahlreiche Naschhecken. Lieferschwierigkeiten gibt es noch mit einem Kletterturm, der in vier bis fünf Wochen aufgebaut werden soll.

„Wir sind dabei, die Spielplätze in der Stadt und den Vororten zu konzentrieren und haben dies nun auch in Fehrbach realisiert“, so der städtische Beigeordnete Denis Clauer. Die Lage des zentralen Spielplatzes, für dessen Verwirklichung der alte, kaum noch genutzte Spielplatz im Kuttelbrunnen weichen musste, sei optimal, so dass es jetzt nur noch gelte, ihn mit Leben zu füllen. „Das Geld ist gut angelegt, Fehrbacher Nachwuchs ist ja da“, war sich Clauer sicher, 23.000 Euro an der richtigen Stelle investiert zu haben. 500 Euro hatte die CDU Fehrbach zusätzlich gespendet.

„Wir haben uns lange schwer damit getan, einen Spielplatz aufzugeben“, gestand Mühlbauer. Aber im Nachgang sei klar geworden, dass sich die Maßnahme bewährt habe.