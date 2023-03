Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Stadtarchiv wird spätestens im kommenden Jahr in eine komplett umgebaute Messehalle 5B umziehen. Beigeordneter Denis Clauer hofft auf einen satten Zuschuss aus Mainz für den 700.000 Euro teuren Umbau.

Es wird wahrscheinlich der Traum jeden Archivars, was die Stadtverwaltung in der mehrere tausend Quadratmeter großen Messehalle für das Stadtarchiv realisieren will. 100 Regale und Schränke