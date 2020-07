Die B270 wird im Bereich der Ortsumfahrung Waldfischbach-Burgalben zur Großbaustelle. Ab 20. Juli wird die Strecke zwischen den beiden Abfahrten in die Doppelgemeinde für vier Wochen voll gesperrt. Da Autos, Motorräder und Lastwagen durch den Ort umgeleitet werden, ist in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben mit viel Verkehr zu rechnen. Das Park- und Halteverbot wird dort ausgeweitet. Rund eine Million Euro kostet die Straßensanierung.

