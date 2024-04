Der TFC Ludwigshafen tritt als Tabellenletzter der 1. Regionalliga Süd beim Tabellendritten in Ludwigsburg an. Der Außenseiter hat sich klare Ziele für den weiteren Saisonverlauf gesetzt.

Die neu zusammengestellte Mannschaft des TFC befindet sich im Umbruch. Trotz akuter Abstiegsgefahr steht die Eingliederung der nächsten Generation im Vordergrund. Sieben neue Spieler, davon sechs aus der eigenen Jugend, ergänzen den Kader seit einigen Wochen. Mit dem HC Ludwigsburg wartet am Samstag, 16 Uhr, erneut eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Ludwigsburg ist punktgleich mit dem ASV München, der aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem zweiten Platz steht. Ludwigshafens Gegner vom vergangenen Wochenende reist am Samstag zum Gipfeltreffen zu Spitzenreiter HG Nürnberg, der mit vier Punkten Vorsprung die Liga anführt. Bei einem Sieg gegen den TFC Ludwigshafen können die Schwaben weiter im Spitzenfeld der Liga mitmischen. Der TFC ist also gewarnt.

„Der HC Ludwigsburg ist natürlich eine der stärksten Mannschaften der Liga. Da gilt es, konsequent das eigene Spielsystem zu halten und keine leichtsinnigen Fehler zu begehen. Ziel für uns muss es sein, unser Zusammenspiel zu verbessern und uns weiter als Team zu finden“, fordert TFC- Cotrainer Sebastian Minges.

Teammanager Christian Hanz, mit Philipp Grimmer bis vor wenigen Wochen ein Trainergespann, sieht es ähnlich: „Der HC verfügt über eine sehr spielstarke Mannschaft und ist seit dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga vor zwei Jahren stets einer der Aufstiegsfavoriten. Daher ist die Rollenverteilung für das Spiel klar. Wir wollen ein gutes Spiel absolvieren und den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Nachwuchsspieler ermöglichen. Da unsere zweite Herrenmannschaft parallel spielt, kommen an diesem Wochenende alle zum Einsatz und können sich austoben“, erläutert Hanz.