Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen bewaffneten Drogenhandels und anderer Drogendelikte wurde ein 31-jähriger Mann, der zuletzt in Pirmasens wohnte, am Montag vorm Landgericht Zweibrücken zu sechs Jahren Haft verurteilt. Allerdings: In drei Jahren könnte er schon in Freiheit kommen.

Dass der 31-Jährige seine Drogentaten bei der Polizei und vor Gericht gestanden und sogar die Lieferanten des Rauschgifts benannt hat, kam ihm nun bei der Strafzumessung zugute. Nachdem er auf frischer