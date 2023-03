Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Pirmasens wird die rund 5000 Quadratmeter große Freifläche bei der TVP-Halle an der Turnstraße an die Stadt Pirmasens verkaufen. Dies ist Teil einer Vereinbarung zwischen beiden Parteien, um an gleicher Stelle den geplanten Neubau einer Sporthalle kostengünstig finanzieren zu können.

Nach momentanem Stand müsste das derzeit rund 8,5 Millionen Euro teure Projekt eines Hallenneubaus zu 40 Prozent durch die Stadt und zu 20 Prozent durch den Verein finanziert werden, was