Die Handballer des TV Dahn können nach dem 25:25 (13:9) beim TuS Neuhofen am letzten Spieltag maximal noch den „Wackelplatz“ elf verteidigen. Auf diesem kann der Verbandsligaverbleib noch erreicht werden, was aber von Auf- und Abstiegen in den Ligen darüber abhängt.

Die direkten Vergleiche mit Haßloch (ein Treffer) und Mutterstadt/Ruchheim (zwei Tore) haben die Dahner knapp verloren. Daher können sie die beiden unmittelbar davor platzierten Teams, die zwei Zähler mehr auf dem Konto haben, nicht mehr überholen.

Dahn kam in Neuhofen schwer ins Spiel. Immer wieder führten leichte Fehler des TVD zu Tempogegenstößen der Vorderpfälzer, die kurz nach der Pause sechs Tore Vorsprung hatten. Dann stabilisierte sich Dahn im Angriff, und die Abwehr wurde noch sicherer – obwohl der wichtige Lars Stahlhofen nach einem Foul im Tempogegenstoß eine vertretbare Rote Karte gesehen hatte. Tor um Tor wurde aufgeholt.

Dahn verteidigt verbissen den Punkt

Nach dem 25:25 blieben rund zweieinhalb Minuten, um den Sieg noch zu schaffen. 50 Sekunden vor Ende hatte Dahn Ballbesitz und wollte den Angriff bis zum Ende ausspielen. Die Schiedsrichter unterbanden dies, hoben den Arm. So kam der TuS in Ballbesitz. Nach einer Auszeit griff der TuS mit sieben Spielern an, doch Dahn verteidigte den Punkt mit allem, was zur Verfügung stand.

Nächste Woche geht es im Fernduell mit Mundenheim II darum, nicht auf den letzten Platz abzurutschen, der den sicheren Abstieg bedeutet.

SO SPIELTEN SIE

TV Dahn: Helfrich - Fabian Schwarz (10/5), Link, Moritz Pavlitzek (2) - Eckelmann (4), Felix Pavlitzek (3) - Farbacher (2); Stahlhofen, Buttell, Rutschmann, L. Schwarz (4)