Die Dahner sind ausgesprochen routiniert als Ausrichter von Titelkämpfen in der Rhythmischen Sportgymnastik. Diese Erfahrung braucht es am Samstag in der Wasgaustadt ganz besonders.

Das liegt nicht am Umfang des Wettbewerbs; nein, die Dahner haben schon unzählige mehrtägige nationale Meisterschaften veranstaltet. Das spezielle Problem ist dieses Mal der Termin. Denn die größere