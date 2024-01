Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So kann es weitergehen! Die TS Rodalben beendet ihre Negativserie in der Handball-Pfalzliga und gewinnt ihr Heimspiel gegen die Südpfalz-Tiger II in überzeugender Manier. Zwischen den Pfosten steht ein starker Mann.

„Uns ist Ballast abgefallen. Nach drei Niederlagen endlich wieder ein Sieg.“ So kommentierte Sebastian Wächter, der Trainer des im Abstiegskampf steckenden Handball-Pfalzligisten TS Rodalben,