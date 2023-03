Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich bin enttäuscht und geknickt wie selten zuvor in meinem Leben. Das ganze Spiel unserer Mannschaft war nicht in Ordnung.“ Mit bewegter Stimme kommentierte Mirko Pesic, der Trainer des Handball-Pfalzligisten TS Rodalben, die über weite Strecken desolate Leistung bei der 25:34 (6:18)-Niederlage im Heimspiel am Samstagabend gegen die TG Waldsee.

„Durch unzählige Aktionen im Angriff und in der Abwehr ließen wir den Gegner gewähren. Ich bereue, dass ich nicht mehr Einfluss auf das Spiel nehmen konnte“, sagte der