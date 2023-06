Die „Tour de Quartier“ wurde im vergangenen Jahr von allen vier Quartieren in der Stadt Pirmasens zusammen entwickelt. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung findet sie am 1. Juli zum zweiten Mal statt. Mit dabei sind wieder der Horeb-Treff, das Mittendrin in der Stadtmitte, das P11 im Winzler Viertel, sowie Verein(t) im Schachen im CVJM Haus auf dem Schachen. Besucher erhalten einen Einblick in die Arbeit der Quartiere, welche der Öffentlichkeit einen ganz niedrigschwelligen Zugang in ungezwungener Atmosphäre zu den Quartiersbüros bieten. In den vier Quartieren wartet von 11 bis 15 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Klassiker wie Glitzertattoos, Rollrutsche und Hüpfburg werden als Angebote für Kinder vertreten sein. Besucher können mit einem kostenlosen Shuttlebus der Stadtwerke Pirmasens von Quartier zu Quartier fahren. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, dafür sorgen die jeweiligen Quartiere. Interessierte, die alle Quartiere besucht und überall einen Stempel gesammelt haben, haben die Möglichkeit, im Lostopf für einen tollen Preis zu landen. Der kostenlose Shuttlebus der Stadtwerke Pirmasens fährt im Halbstundentakt die vier Haltepunkte Schachen, Patio, Postcenter und C&A an: Schachen (Verein(t) im Schachen) ab 11.30 Uhr, Patio (P11) ab 11.35 Uhr, Postcenter (Mittendrin) ab 11.40 Uhr und C&A (Horeb-Treff) ab 11.45 Uhr. Der Bus verkehrt als Rundtour über Schachen, Patio, Postcenter und C&A.