Sowas wünscht sich jeder Veranstalter: Vor einem proppenvollen Haus begeisterte die südafrikanische Sängerin Thabilé am Freitagabend im Alten E-Werk in Dahn. Das Publikum war außer sich, tanzte und sang mit der Sängerin, die zudem noch spannende Einblicke in ihre Kultur und Sprache gewährte.

Das letzte Konzert der Jazz-Freunde Dahn vor der Sommerpause war ein grandioser Erfolg, bei dem sich ein Austausch an Energie zwischen Musikern und der Sängerin vollzog. So empfand