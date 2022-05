Der SV Hermersberg ist Meister der Fußball-Landesliga West und damit Direktaufsteiger in die Verbandsliga. Durch ein 3:2 (1:2) am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel vor rund 600 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten TuS Steinbach hat die Mannschaft von Trainer Jens Mayer vor dem letzten Spieltag uneinholbare sechs Punkte Vorsprung. Ex-Regionalligastürmer Patrick Freyer erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor. Ein Unentschieden hätte eher dem Spielverlauf entsprochen.