Die Ansicht der Biebermühle wird sich heute verändern. Der Schornstein des alten Kraftwerks wird am Nachmittag gesprengt. Die Polizei hat weitreichende Sperrungen angekündigt.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, kommt es wegen der geplanten Sprengung des Schornsteins im Bereich Biebermühle am frühen Nachmittag zu vorübergehenden Straßensperrungen. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet in diesem Zusammenhang ausdrücklich darum, sich an die Absperrungen zu halten und nicht zu versuchen, die Burgruine Steinenschloß mit Fahrzeugen zu erreichen. Dieser Bereich liegt (teilweise) noch im Gefahrenbereich zum Sprengort und wird deshalb durch die Polizei gesperrt. Von den Sperrungen betroffen sind die B270 im Bereich der Biebermühhle und die Landesstraße 477 von Thaleischweiler zur Biebermühle. Auch die Bahnstrecke zwischen Pirmasens-Nord und Kaiserslautern wird während der Sprengung nicht befahrbar sein. Der Verkehr auf der Schwarzbachtalbrücke wird während in dieser Zeit verlangsamt. Rad- und Wanderwege werden von der Polizei gesperrt. Anwohner auf der Biebermühle müssen aufgrund der Sprengung ihre Häuser verlassen.

Wir werden ab der Mittagszeit in einem Liveblog über die Sprengung berichten.