Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor 300 Jahren wurde die Passionsgeschichte Jesu, nach den Worten des Evangelisten Johannes von Johann Sebastian Bach vertont und am Karfreitag, 7. April 1724, in der Nikolaikirche in Leipzig uraufgeführt.

Das Jubiläum nahm der Oratorienchor Pirmasens zum Anlass, sich mit diesem Werk intensiv auseinanderzusetzen und es dem Publikum in Pirmasens nicht nur durch eine hervorragende Aufführung in der Festhalle,