Der mit 1500 Euro dotierte IHK-Rheinhessen-Preis 2020 geht an Stephanie Amburn für ihre Bachelorarbeit zum Thema „Operationalisierung des Kaufverhaltens in Abhängigkeit der Zahlungsmethode“. Die Arbeit entstand am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Worms.

Amburn befasst sich mit der Frage, inwieweit das Kaufverhalten der Verbraucher von der Zahlungsmethode abhängt. Neben traditionellen Zahlungsmitteln berücksichtigt sie auch moderne Verfahren wie Mobile Payment und kontaktloses Bezahlen. Auf Basis der Untersuchung können Unternehmen systematisch ihre Ist-Situation bestimmen in Bezug auf Branche, Produktgruppe oder Marketing-Kanäle. Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich zur Definition einer Soll-Situation nutzen, um beim Konsumenten die Hemmschwelle zum Kauf herabzusetzen.

Amburn erwarb nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium Pirmasens in Worms den Bachelor of Arts International Business Administration and Foreign Trade mit der nun prämierten Arbeit.