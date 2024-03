Die Stadtwerke erhöhen am 1. April ihre Gas- und Wärmpreise. Die Werke begründen dies mit der gesetzlichen Anhebung des Mehrwertsteuerprozentsatzes auf 19 Prozent.

Im Verlauf der Energiekrise waren die Energiepreise stark gestiegen, so dass die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur Entlastung der Verbraucher aufgelegt hatte, das nun ausläuft. Darin enthalten war ein auf Gas und Wärme ermäßigter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Dieser gilt letztmalig am 31. März. Danach steigt der Steuersatz wieder auf seine reguläre Höhe von 19 Prozent. Damit erhöhen sich die Gas- und Wärmepreise der Stadtwerke Pirmasens.

Der Zeitpunkt dafür ist im Sinne der Kunden, findet Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr und erklärt: „Die Rückkehr zum alten Steuersatz kommt – und das ist gut für alle Gas- und Wärmekunden – zu einem Zeitpunkt, wo sich die erste Heizperiode des Jahres bereits dem Ende zuneigt. Die ersten drei Monate eines Jahres machen erfahrungsgemäß mindestens 55 Prozent der Gesamtjahresverbrauchsmenge aus. Damit fällt der Löwenanteil der tatsächlichen Gas- und Wärmekosten in die Zeit des verminderten Steuersatzes.“ Das Unternehmen passe die Abschläge der Stadtwerke-Kunden automatisch an, so dass sich das Risiko einer Nachzahlung am Jahresende in Grenzen halte. Kunden sollen dazu in den kommenden Tagen eine separate Information des Versorgers erhalten.

Strompreise bleiben konstant