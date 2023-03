Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Pirmasens gibt es mit Ausnahme eines ganz kurzen Stücks der Arnulfstraße keine Einbahnstraße, die von Radfahrern in Gegenrichtung befahren werden kann. Das will der Windsberger Dennis Schneble ändern und hat die Öffnung der Schillerstraße für Radler in Gegenrichtung beantragt, was laut der Stadtverwaltung auch sinnvoll sei. Aber eben nicht jetzt.

Es könnte ganz einfach sein. Ordnungsamtschef Steffen Schmitt sieht keine Probleme und Verkehrsplaner Michael Noll befürwortet auch die Öffnung der Schillerstraße