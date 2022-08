Darf der Biomüll in Papiertüten in die Tonne oder nicht? Die Frage hat die RHEINPFALZ-Leser umgetrieben. Eine Leserin berichtete sogar, dass der Müllmann sie verwarnt habe. Wenn er noch mal Papiertüten im Biomüll finde, würde die Tonne nicht abgeholt, erzählte die Frau. Was die Stadtverwaltung nicht nachvollziehen kann, wie Maximilian Zwick, Pressesprecher im Rathaus betonte. Die Abfallberatung empfehle Bürgern, die Bioabfälle nicht lose in die Biotonne zu kippen, sondern nicht nur im Sommer mit Zeitungspapier, Küchenkrepp oder Papiertüten einzupacken. Und dies nicht nur sparsam mit einer Zeitungsseite oder Tüte, sondern „großzügig“, wie Zwick betont. Dadurch werde die Eiablage durch Fliegen und damit auch die Madenbildung verhindert. Außerdem reduziere das Papier die Feuchtigkeit in der Tonne. Wer seinen Biomüll derart verpackt in die Tonne lege, brauche kein Spray oder andere Mittel gegen Maden. Wobei der Rathaussprecher vor der Verwendung von Plastiktüten und so genannten Biokunststoffbeuteln warnt. Diese würden tatsächlich den Unmut der Müllmänner erregen. Zwick empfiehlt bei allen Unklarheiten einfach die Abfallberatung beim Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) anzurufen, Telefon 06331 240824.