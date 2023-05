Im März starten die Bauarbeiten für die Sanierung der Spitalstraße auf dem Horeb. Der Stadtrat ermächtigte am Montag die Verwaltung Aufträge bis zu einer Summe von 750.000 Euro für den Komplettausbau der 172 Meter langen Straße zu vergeben. Dieser Preis darf nur mit einer Karenz von maximal 150.000 Euro überschritten werden. Der Ausbau soll verkehrsberuhigt erfolgen, erläuterte Jörg Groß, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Stadtverwaltung. Groß hofft den gesamten Ausbau bis November 2024 zu beenden. Kernstück der neuen Straße wird der Bereich am Spielplatz sein, der einen zwei Meter breiten Schutzstreifen zu den neuen Parkbuchten und dem Gehweg erhalten wird. Insgesamt sollen 22 Parkplätze ausgewiesen werden, was das Maximum für diese Straße sei, so Groß. Ratsmitglied Wolfgang Deny (SPD) warnte vor der Verwendung desselben Pflasters wie in der Karl-Theodor-Straße. Dort wachse Gras durch das Pflaster durch. Was sich nicht verhindern lasse, wie Groß einräumte. „Das muss man eben rauszupfen.“