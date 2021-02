„Meine allerliebste Langspielplatte war früher ,Rumours’ von Fleetwood Mac. Ich besitze sie heute noch und müsste mal wieder meinen Plattenspieler vom Speicher holen, um sie zu hören“, erzählt Maria Alice Bold aus Waldfischbach-Burgalben. Begeistert erinnert sie sich an das damalige Plattencover – ganz in schwarz-weiß gehalten. „Darauf war die Frontfrau der Band, Stevie Nicks zu sehen, wie sie, in einem luftigen schwarzen Kleid, die Hand des Schlagzeugers Mick Fleetwood hält. Dieser wiederum trug für das Cover einen schwarzen Bart und hatte sich seine langen Haare zu einem Zopf gebunden.“ Die Platte „Rumours“ (Englisch für Gerüchte) wiederum, war 1977 das elfte Studioalbum der britisch-US-amerikanischen Rockband. Es gehört mittlerweile mit 40 Millionen verkauften Exemplaren zu den weltweit erfolgreichsten Tonträgern. Im Dezember 1976, noch vor der Veröffentlichung des Albums, wurde die Single „Go Your Own Way“ ausgekoppelt. Auch diese lief bei Bold früher rauf und runter, obgleich ihr „Don’t Stop“ und „The Chain“ noch besser gefielen. „Fleetwood Mac habe ich leider erst Anfang der 1980er Jahre für mich entdeckt. Damals hörte ich begeistert Radio und freute mich immer, wenn eines der Lieder der Band lief. Irgendwann besorgte ich mir dann eine Schallplatte und war glücklich, dass ich sie mir zuhause anhören konnte, wann immer ich wollte.“