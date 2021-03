Nadja Freiers Song des Lebens dauert ganze acht Minuten − es ist der Titel „Starway to Heaven“, der erst vergangenes Jahr nochmals in die Schlagzeilen geriet.

„Mein Vater Andreas hat mich schon früh an Rockmusik herangeführt“, erzählt die 24-jährige Nadja Freier aus Obersimten. Dementsprechend fällt auch die Musikliste der jungen Frau bei Streamingdiensten wie Spotify aus. Ein Song, den sie dort immer wieder anklickt, ist der Rock-Klassiker „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin – eine Ballade mit einer Länge von sage und schreibe acht Minuten.

„Dieses Lied hat mir schon als Kind gefallen. Vor allem die legendäre Live-Version, die 1973 bei einem Konzert im Madison Square Garden aufgenommen wurde, finde ich phänomenal. Einen Mitschnitt davon habe ich auf DVD“, erzählt Freier begeistert.

Rechtsstreit endete 2020

Erst im vergangenen Jahr sorgte die 50 Jahre alte Hard-Rock-Nummer noch einmal für Schlagzeilen, als die noch lebenden Bandmitglieder vor Gericht gezerrt wurden. In dem Prozess mussten sich Gitarrist Jimmy Page und Sänger Robert Plant erneut gegen den Vorwurf wehren, die weltberühmten Gitarren-Anfangsakkorde von „Stairway To Heaven“ von dem Song „Taurus“, der 1968 von der US-Band Spirit veröffentlicht wurde, abgekupfert zu haben. Dabei ging es nicht zuletzt um Tantiemen in Millionenhöhe. Dass die Band nach langem Rechtsstreit dann 2020 vom Vorwurf des Plagiats freigesprochen wurde, freut nicht zuletzt den Rockfan Nadja Freier. So übt der Song ihres Lebens auch weiter eine ungetrübte Faszination auf sie aus.