Dass Blockflöten, Geige, Bratsche, Cello und Klavier so richtig rocken, will die Gruppe „Spark“ beim Pirmasenser Sommerintermezzo am Sonntag, 11. Juli, beweisen. Sie konzertieren zusammen mit dem Countertenor Valer Sabadus.

Das fünfköpfige Ensemble ist sehr experimentierfreudig und wartet mit Genreüberschreitungen und einem Musikmix von Alt bis Neu auf. Zusammen mit dem international gefeierten Countertenor Valer Sabadus stellen die „Echo“-Klassik-Stars ihr Programm „Closer to Paradise“ vor.

Als „klassische Band“ bezeichnet sich die Truppe, die die Kammermusikszene mit ihrem lustvollen Stilmix aufmischt. Georg Friedrich Händel und „Depeche Mode“, Maurice Ravel und „Rammstein“: Für „Spark“ ist es eine Selbstverständlichkeit, solch verwegene Verbindungen herzustellen. Auf dem Joseph-Krekeler-Platz wollen sie am Sonntag einmal durch die Musikgeschichte wirbeln.

Verwegene Verbindungen

Offen für musikalisches Neuland jenseits des Barockrepertoires ist auch der junge Countertenor Valer Sabadus, geboren 1986 in Rumänien. Seit über einer Dekade ist er ständiger Gast auf den Bühnen der führenden Opern- und Konzerthäuser der Welt sowie auf international renommierten Festivals.

In dem Programm „Closer to Paradise“ spüren die Musiker der Sehnsucht nach einer besseren Welt nach. Dabei geht es um ein rauschhaftes Verschmelzen zwischen dem Ich und der Natur, Melos und Melancholie, die feinen Schattierungen zwischen Traum und Wirklichkeit – und natürlich geht es auch um die Liebe. Auf ihrem Streifzug durch die Epochen und Genres sind klassische Meisterwerke von Vivaldi, Händel, Ravel, Fauré, Weill und Satie ebenso zu finden wie moderne Farben des britischen Minimal Music-Maestros Michael Nyman, des russisch-amerikanischen Komponisten Lev „Ljova“ Zhurbin oder des Niederländers Chiel Meijering. Volksliedarrangements, Klänge der legendären britischen Synth-Rock-Band „Depeche Mode“ und der deutschen Kultband „Rammstein“ sowie Eigenkompositionen von „Spark“ runden das Programm ab. Mehr Infos gibt es auf dieser Seite.

Über das Konzert:

Das Open-Air-Konzert „Closer to Paradise“ auf dem Joseph-Krekeler-Platz beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 20 und 25 Euro (ermäßigt jeweils die Hälfte) sind im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus, Telefon: 06331/842352, E-Mail:kartenverkauf@pirmasens.de erhältlich. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Es besteht keine Testpflicht. Die Kontaktdatenerfassung vor Ort ist via Luca-App möglich