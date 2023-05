Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Stadtrat heute in nicht-öffentlicher Sitzung seine Zustimmung erteilt, ist das Rodalber Krankenhaus bald Geschichte. Der RHEINPFALZ liegen exklusive Informationen vor. Demnach soll das Städtische Krankenhaus die Nachbarklinik zum 1. Januar übernehmen. Dafür bekommt es sogar noch Geld.

Unter höchster Geheimhaltungsstufe haben in den vergangenen Wochen und Monaten Kommunalpolitiker, Ministeriumsmitarbeiter, Krankenkassen, die Kreisverwaltung und kirchliche Vertreter einen Plan ausgearbeitet, wie die Gesundheitsversorgung in der Region künftig aussehen soll. Weil die Entscheidungen, die hinter geschlossenen Türen fielen, für Gesprächsstoff sorgen werden, sollte alles so lange wie möglich unter der Decke gehalten werden.

Der RHEINPFALZ liegen zu dem Sachverhalt nicht nur exklusive Unterlagen aus dem Aufsichtsrat des Krankenhauses vor, sondern auch Schriftstücke aus dem Gesundheitsministerium. Die Pläne sehen folgendermaßen aus.