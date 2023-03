Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Austausch über die Pirmasenser Schullandschaft ohne Verweis auf die (inzwischen verworfene) Schulrochade – so auch am Montag im Hauptausschuss. Frank Eschrich (Linke-Partei) sprach erneut von der „größten politischen Fehlleistung der letzten zehn Jahre“, doch OB Markus Zwick lenkte den Blick nach vorne. Sämtliche Schulstandorte seien gesichert. „Wir haben mehr Raumbedarf als vor Jahren absehbar“, so Zwick.

Der Hauptausschuss stimmte am Montag in seiner digitalen Sitzung dem jüngst vorgestellten regionalen Schulentwicklungsplan zu, den das Büro „Biregio“ erstellt