Aufgeregt und erleichtert zugleich waren am Freitag Michelle Wicherski und Timo Rivera Campos, als sie zur Eröffnung ihres Lokals „Seven das Restaurant im Schachen“ das symbolische rote Band zerschnitten.

Nach 29 Tagen Renovierungs- und Umgestaltungsarbeiten nonstop waren nicht nur die beiden Betreiber stolz auf das Geleistete, auch Oberbürgermeister Markus Zwick und Wirtschaftsförderer Marc Schlick ließen es sich nicht nehmen, dem Nachfolger des Traditionsrestaurants „Posthorn“ einen Besuch abzustatten.

„Es freut uns, wenn junge Nachwuchskräfte an den Start gehen“, so Schlick. Dies umso mehr, als die Gastronomie in der letzten Zeit viele Tiefschläge habe hinnehmen müssen. Aber gerade jetzt aus der Krise heraus zu starten, biete eine Riesenchance. Als „großes Glück für den Schachen“ würdigte Zwick Mut und Unternehmergeist der beiden 23-Jährigen. „Es wäre jammerschade gewesen, wenn es hier nicht weitergegangen wäre. Ich bin optimistisch, dass dies eine Erfolgsgeschichte wird.“ Das Restaurant ist von Dienstag bis Sonntag von 18 bis 22 Uhr sowie dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet.