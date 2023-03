Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 23. Dezember öffnet das Ristorante Posthorn im Schachen zum letzten Mal seine Türen. Aus Altersgründen verabschieden sich die Wirtsleute Marlene Bührig und Renzo Sarri in den Ruhestand. Es ist noch unklar, wie es mit dem Lokal in der Paulstraße weitergeht.

Kurz vor Weihnachten ist für Renzo Sarri, der 27 Jahre lang am Herd im Posthorn stand und seine Lebensgefährtin Marlene Bührig, die an seiner Seite im Service arbeitete, Schluss.