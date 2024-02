Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Genau vor 100 Jahren hatte das Bezirksamt in der Bahnhofstraße gebrannt. Ein Ereignis, das als Separatistenaufstand in die Geschichte einging und dem eine Gruppe Rechtsgerichteter am Montagabend mit Fackeln und einem Kranz gedachte. Eine Gegendemonstration am Münzplatz wurde mit großem Polizeiaufgebot abgeschirmt.

Die Kundgebung an der umstrittenen Erinnerungstafel in der Bahnhofstraße war von dem früheren NPD-Funktionär Sascha Wagner aus Thaleischweiler-Fröschen angemeldet worden. Seinem